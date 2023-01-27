Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Військові США ліквідували ватажка ІДІЛ у Сомалі

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 січня 2023, 01:19
Військові США ліквідували ватажка ІДІЛ у Сомалі
американські військові, ілюстративне фото Getty Images

У результаті успішної операції американські військові знищили в Сомалі одного з ватажків "Ісламської держави" (ІДІЛ) Білала аль-Судані.

Джерело: високопоставлені представники адміністрації США під час телефонного брифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Минулої ночі за наказом президента американські військові провели операцію на півночі Сомалі, в результаті якої був ліквідований Білал аль-Судані, ключовий діяч, а також координатор глобальної мережі ІДІЛ".

Реклама:

Деталі: Також знищено десяток членів цього терористичного угруповання, які перебували разом із ватажком. Причому спочатку планувалося захопити терористів живцем, однак вони вчинили запеклий опір - і були вбиті. З-поміж американських військових ніхто не постраждав.

За оцінками розвідки США, аль-Судані координував розширення діяльності ІДІЛ на Африканському континенті. Окрім того, він фінансував філіали цього угруповання по всьому світу.

Довідково: ІДІЛ або "Ісламська держава" – терористичне угруповання, що сповідує принципи джихадизму. Воно виникло у 2006 році в Іраку шляхом об’єднання одинадцяти радикальних ісламістських угруповань на чолі з місцевим осередком "Аль-Каїди".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: тероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

Усі новини...
тероризм
Групу Вагнера у Британії визнають терористичною організацією незабаром – ЗМІ
Зеленський: Захисники дадуть "відчутну відповідь" Росії на теракт у Чернігові
Норвезький терорист Брейвік знову скаржиться на в’язницю
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: