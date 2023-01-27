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Військові США ліквідували ватажка ІДІЛ у Сомалі

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 січня 2023, 02:19
американські військові, ілюстративне фото Getty Images

У результаті успішної операції американські військові знищили в Сомалі одного з ватажків "Ісламської держави" (ІДІЛ) Білала аль-Судані.

Джерело: високопоставлені представники адміністрації США під час телефонного брифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Минулої ночі за наказом президента американські військові провели операцію на півночі Сомалі, в результаті якої був ліквідований Білал аль-Судані, ключовий діяч, а також координатор глобальної мережі ІДІЛ".

Деталі: Також знищено десяток членів цього терористичного угруповання, які перебували разом із ватажком. Причому спочатку планувалося захопити терористів живцем, однак вони вчинили запеклий опір - і були вбиті. З-поміж американських військових ніхто не постраждав.

За оцінками розвідки США, аль-Судані координував розширення діяльності ІДІЛ на Африканському континенті. Окрім того, він фінансував філіали цього угруповання по всьому світу.

Довідково: ІДІЛ або "Ісламська держава" – терористичне угруповання, що сповідує принципи джихадизму. Воно виникло у 2006 році в Іраку шляхом об’єднання одинадцяти радикальних ісламістських угруповань на чолі з місцевим осередком "Аль-Каїди".

Теми: тероризм
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