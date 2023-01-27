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Военные США ликвидировали главаря ИГИЛ в Сомали

Ольга ГлущенкоПятница, 27 января 2023, 01:19
Военные США ликвидировали главаря ИГИЛ в Сомали
американские военные, иллюстративное фото Getty Images

В результате успешной операции американские военные уничтожили в Сомали одного из главарей "Исламского государства" (ИГИЛ) Билала аль-Судани.

Источник: высокопоставленные представители администрации США во время телефонного брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Прошлой ночью по приказу президента американские военные провели операцию на севере Сомали, в результате которой был ликвидирован Билал аль-Судани, ключевой деятель, а также координатор глобальной сети ИГИЛ".

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Детали: Также уничтожено десяток членов этой террористической группировки, которые находились вместе с главарем. Причем сначала планировалось захватить террористов живьем, однако они оказали ожесточенное сопротивление - и были убиты. Среди американских военных никто не пострадал.

По оценкам разведки США, аль-Судани координировал расширение деятельности ИГИЛ на Африканском континенте. Кроме того, он финансировал филиалы этой группировки по всему миру.

Справка: ИГИЛ или "Исламское государство" - террористическая группировка, исповедующая принципы джихадизма. Она возникла в 2006 году в Ираке путем объединения одиннадцати радикальных исламистских группировок во главе с местной ячейкой "Аль-Каиды".

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Темы: терроризм
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