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У ЄС підготували нові санкції проти Білорусі через співучасть в агресії проти України – Bloomberg

"Європейська правда"П'ятниця, 27 січня 2023, 01:40
У ЄС підготували нові санкції проти Білорусі через співучасть в агресії проти України – Bloomberg
фото з twitter ЄП

Європейський Союз підготував новий пакет санкцій проти Білорусі через її роль у підтримці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", передає агенція Bloomberg.

Запропоновані санкції багато в чому дублюють обмеження, які Євросоюз уже запровадив проти Росії – зокрема щодо експорту ключових технологій та енергетичного сектора.

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Йдеться зокрема про:

  • заборону експорту товарів і технологій подвійного призначення, які використовуються у військових цілях і можуть посилити промисловий потенціал країни;
  • санкції на нафту, вугілля, сталеву продукцію і золото;
  • торговельні обмеження на предмети розкоші, інвестиції та надання певних послуг;
  • заходи, які можуть вдарити по авіаційному та енергетичному секторах і ключових джерелах доходів країни.

Подібно до санкцій ЄС, запроваджених проти Росії, проєкт містить виключення для медикаментів, сільськогосподарської та харчової продукції, а також дозволи на відповідні фінансові операції за участю осіб, що потрапили під санкції.

Законодавство також дозволить ЄС переслідувати тих, хто допомагає обходити санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб.

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Для схвалення запропонованих заходів необхідна підтримка всіх країн-членів Європейського Союзу.

Як відомо, Росія використала Білорусь як плацдарм для повномасштабного нападу на Україну в лютому 2022 року. Російські війська й техніка продовжують перебувати в країні; крім того, Росія обстрілювала Україну з білоруської території, а збройні сили двох країн регулярно проводять спільні навчання.

ЄС також працює над 10-м пакетом санкцій проти Росії, а також над обмеженням цін на російські нафтопродукти і прагне ухвалити обидва документи до запровадження ембарго наступного тижня.

Теми: ЄСсанкціїБілорусь
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