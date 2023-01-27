Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЄС підготували нові санкції проти Білорусі через співучасть в агресії проти України – Bloomberg

"Європейська правда"П'ятниця, 27 січня 2023, 02:40
фото з twitter ЄП

Європейський Союз підготував новий пакет санкцій проти Білорусі через її роль у підтримці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", передає агенція Bloomberg.

Запропоновані санкції багато в чому дублюють обмеження, які Євросоюз уже запровадив проти Росії – зокрема щодо експорту ключових технологій та енергетичного сектора.

Йдеться зокрема про:

  • заборону експорту товарів і технологій подвійного призначення, які використовуються у військових цілях і можуть посилити промисловий потенціал країни;
  • санкції на нафту, вугілля, сталеву продукцію і золото;
  • торговельні обмеження на предмети розкоші, інвестиції та надання певних послуг;
  • заходи, які можуть вдарити по авіаційному та енергетичному секторах і ключових джерелах доходів країни.

Подібно до санкцій ЄС, запроваджених проти Росії, проєкт містить виключення для медикаментів, сільськогосподарської та харчової продукції, а також дозволи на відповідні фінансові операції за участю осіб, що потрапили під санкції.

Законодавство також дозволить ЄС переслідувати тих, хто допомагає обходити санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб.

Для схвалення запропонованих заходів необхідна підтримка всіх країн-членів Європейського Союзу.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, Росія використала Білорусь як плацдарм для повномасштабного нападу на Україну в лютому 2022 року. Російські війська й техніка продовжують перебувати в країні; крім того, Росія обстрілювала Україну з білоруської території, а збройні сили двох країн регулярно проводять спільні навчання.

ЄС також працює над 10-м пакетом санкцій проти Росії, а також над обмеженням цін на російські нафтопродукти і прагне ухвалити обидва документи до запровадження ембарго наступного тижня.

Теми: ЄСсанкціїБілорусь
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Yasno пояснили, чому світла немає, а платіжки ростуть

Росіяни поки що продовжують наступ на трьох напрямках, зазнаючи втрат – зведення Генштабу

США створили інститут для виявлення корупції щодо допомоги Україні

Наступним президентом Чехії стане ексгенерал НАТО Павел

Внаслідок теракту в Ізраїлі загинула українка – посольство

Президент МОК хоче допустити росіян на Олімпіаду попри можливий бойкот з боку України

Усі новини...
"Шибки тремтять": експерти МАГАТЕ усе частіше чують вибухи поблизу ЗАЕС
Франція та Італія близькі до угоди про постачання Україні ЗРК SAMP/T – Reuters
Естонія просить Німеччину дозволити передачу Україні касетних боєприпасів
Знаємо, що планують окупанти, і протидіємо – Зеленський
Останні новини
22:17
Зеленський написав керівникам міжнародних спортивних організацій щодо МОК і росіян
22:02
Після чергового ракетного обстрілу Зеленський назвав ATACMS життєво необхідними
21:46
Зеленський ввів у дію санкції щодо осіб і компаній, причетних до перевезення окупантів і техніки
21:24
"Свєта – рішаю білети": УЗ викрила схему з поверненими квитками й змінила правила
20:46
Росіяни вдарили по Сумщині: постраждав спорткомплекс і дитсадок
20:14
У Yasno пояснили, чому світла немає, а платіжки ростуть
19:49
Глава Єврокомісії перед самітом Україна-ЄС: Підтримуємо українців без жодних "якщо" і "але"
19:43
Чому Німеччина довго не давала Leopard і чи змінилось її ставлення до Росії – подкаст "Світ не Sweet"
19:35
Прикордонники роз’яснили, в якому випадку чоловіки-чиновники можуть їхати до дітей за кордон
19:16
"Ціную вашу підтримку України": Зеленський привітав переможця виборів у Чехії
Усі новини...