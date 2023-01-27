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В ЕС подготовили новые санкции против Беларуси из-за соучастия в агрессии против Украины - Bloomberg

"Европейская правда"Пятница, 27 января 2023, 01:40
В ЕС подготовили новые санкции против Беларуси из-за соучастия в агрессии против Украины - Bloomberg
фото из twitter ЕП

Европейский Союз подготовил новый пакет санкций против Беларуси из-за ее роли в поддержке полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", передает агентство Bloomberg.

Предложенные санкции во многом дублируют ограничения, которые Евросоюз уже ввел против России - в частности по экспорту ключевых технологий и энергетического сектора.

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Речь идет в частности о:

  • запрете экспорта товаров и технологий двойного назначения, которые используются в военных целях и могут усилить промышленный потенциал страны;
  • санкции на нефть, уголь, стальную продукцию и золото;
  • торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и предоставление определенных услуг;
  • меры, которые могут ударить по авиационному и энергетическому секторам и ключевым источникам доходов страны.

Подобно санкциям ЕС, введенным против России, проект содержит исключения для медикаментов, сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также разрешения на соответствующие финансовые операции с участием лиц, попавших под санкции.

Законодательство также позволит ЕС преследовать тех, кто помогает обходить санкции, наложенные на белорусских физических и юридических лиц.

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Для одобрения предложенных мер необходима поддержка всех стран-членов Европейского Союза.

Как известно, Россия использовала Беларусь как плацдарм для полномасштабного нападения на Украину в феврале 2022 года. Российские войска и техника продолжают находиться в стране; кроме того, Россия обстреливала Украину с белорусской территории, а вооруженные силы двух стран регулярно проводят совместные учения.

ЕС также работает над 10-м пакетом санкций против России, а также над ограничением цен на российские нефтепродукты и стремится принять оба документа до введения эмбарго на следующей неделе.

Темы: ЕСсанкцииБеларусь
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