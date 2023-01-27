Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів і гранатомета

Протягом минулого дня росіяни обстріляли з мінометів і гранатомета Білопільську та Великописарівську громади Сумської області.

Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький

Деталі: Білопільську громаду ворог обстріляв двічі. По Павлівках противник бив із мінометів (11 прильотів), а також із гранатомета (6 прильотів) обстріляли Волфине.

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Великописарівську громаду окупанти обстріляли з міномету, 2 прильоти.

Живицький зазначив, що в усіх випадках обійшлося без жертв і постраждалих.