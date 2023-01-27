Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів і гранатомета

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 січня 2023, 02:38
Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів і гранатомета
фото ілюстративне: getty images

Протягом минулого дня росіяни обстріляли з мінометів і гранатомета Білопільську та Великописарівську громади Сумської області.

Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький

Деталі: Білопільську громаду ворог обстріляв двічі. По Павлівках противник бив із мінометів (11 прильотів), а також із гранатомета (6 прильотів) обстріляли Волфине.

Реклама:

Великописарівську громаду окупанти обстріляли з міномету, 2 прильоти.

Живицький зазначив, що в усіх випадках обійшлося без жертв і постраждалих.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

Усі новини...
Сумська область
На Сумщині через російський обстріл поранено двох енергетиків
Росіяни опівдні обстріляли прикордоння Сумщини: 4 поранених, зруйновані будинки
Обстріли Сумщини: за добу – понад 200 вибухів, пошкоджені будинки і техніка
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: