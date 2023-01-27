Россияне ударили по Сумщине из минометов и гранатомета
Пятница, 27 января 2023, 03:38
В течение прошлого дня россияне обстреляли из минометов и гранатомета Белопольскую и Великописаревскую громады Сумской области.
Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий
Детали: Белопольскую громаду враг обстрелял дважды. По Павловкам противник бил из минометов (11 прилетов), а также из гранатомета (6 прилетов) обстреляли Волфино.
Великописаревскую громаду оккупанты обстреляли из миномета, 2 прилета.
Живицкий отметил, что во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.
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