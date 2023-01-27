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Россияне ударили по Сумщине из минометов и гранатомета

Ольга ГлущенкоПятница, 27 января 2023, 03:38
фото иллюстративное: getty images

В течение прошлого дня россияне обстреляли из минометов и гранатомета Белопольскую и Великописаревскую громады Сумской области.

Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий

Детали: Белопольскую громаду враг обстрелял дважды. По Павловкам противник бил из минометов (11 прилетов), а также из гранатомета (6 прилетов) обстреляли Волфино.

Великописаревскую громаду оккупанты обстреляли из миномета, 2 прилета.

Живицкий отметил, что во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.

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Темы: Сумская областьобстрелвойна
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