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ЄС попередив Білорусь про додаткові санкції у разі прямого залучення до російської війни

"Європейська правда"П'ятниця, 27 січня 2023, 06:38
ЄС попередив Білорусь про додаткові санкції у разі прямого залучення до російської війни
фото з twitter ЄП

Білорусь має припинити надавати військову підтримку Росії, а будь-яка пряма участь білоруських військових у російській агресивній війні проти України буде зустрінута "новими і сильними обмежувальними заходами".

Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, пише "Європейська правда" із посиланням на Укрінформ.

"Ми закликаємо білоруську владу утриматися від будь-якої подальшої участі або сприяння незаконній агресивній війні Росії проти України, а також негайно припинити дозволяти використання своєї території у якості майданчика для атак на Україну, що саме по собі є агресією. Білорусь також повинна припинити надавати військову підтримку Росії. Ми ще раз наголошуємо, що подальші дії, зокрема, будь-яка пряма участь білоруських військових у російській агресивній війні, буде зустрінута новими і сильними обмежувальними заходами", - йдеться у заяві.

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Також Євросоюз заявив про вимогу, щоб Росія "негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Напередодні ЗМІ повідомили, що Європейський Союз підготував новий пакет санкцій проти Білорусі через її роль у підтримці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Запропоновані санкції багато в чому дублюють обмеження, які Євросоюз уже запровадив проти Росії – зокрема щодо експорту ключових технологій та енергетичного сектора.

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Як відомо, Росія використала Білорусь як плацдарм для повномасштабного нападу на Україну в лютому 2022 року. Російські війська й техніка продовжують перебувати в країні; крім того, Росія обстрілювала Україну з білоруської території, а збройні сили двох країн регулярно проводять спільні навчання.

ЄС також працює над 10-м пакетом санкцій проти Росії, а також над обмеженням цін на російські нафтопродукти і прагне ухвалити обидва документи до запровадження ембарго наступного тижня.

Теми: БілорусьЄСсанкції
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