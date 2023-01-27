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ЕС предупредил Беларусь о дополнительных санкциях в случае прямого вовлечения в российскую войну

"Европейская правда"Пятница, 27 января 2023, 07:38
фото з twitter ЕП

Беларусь должна прекратить оказывать военную поддержку России, а любое прямое участие белорусских военных в российской агрессивной войне против Украины будет встречено "новыми и сильными ограничительными мерами".

Об этом говорится в заявлении ЕС, произнесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Мы призываем белорусские власти воздержаться от любого дальнейшего участия или содействия незаконной агрессивной войне России против Украины, а также немедленно прекратить позволять использование своей территории в качестве площадки для атак на Украину, что само по себе является агрессией. Беларусь также должна прекратить оказывать военную поддержку России. Мы еще раз подчеркиваем, что дальнейшие действия, в частности, любое прямое участие белорусских военных в российской агрессивной войне, будет встречено новыми и сильными ограничительными мерами", - говорится в заявлении.

Также Евросоюз заявил о требовании, чтобы Россия "немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Накануне СМИ сообщили, что Европейский Союз подготовил новый пакет санкций против Беларуси из-за ее роли в поддержке полномасштабного российского вторжения в Украину.

Предложенные санкции во многом дублируют ограничения, которые Евросоюз уже ввел против России - в частности в отношении экспорта ключевых технологий и энергетического сектора.

Как известно, Россия использовала Беларусь как плацдарм для полномасштабного нападения на Украину в феврале 2022 года. Российские войска и техника продолжают находиться в стране; кроме того, Россия обстреливала Украину с белорусской территории, а вооруженные силы двух стран регулярно проводят совместные учения.

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Как известно, Россия использовала Беларусь как плацдарм для полномасштабного нападения на Украину в феврале 2022 года. Российские войска и техника продолжают находиться в стране; кроме того, Россия обстреливала Украину с белорусской территории, а вооруженные силы двух стран регулярно проводят совместные учения.

ЕС также работает над 10-м пакетом санкций против России, а также над ограничением цен на российские нефтепродукты и стремится принять оба документа до введения эмбарго на следующей неделе.

Темы: БеларусьЕСсанкции
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