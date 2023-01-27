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Дніпропетровщина: росіяни вдарили по громаді з РСЗВ

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 січня 2023, 07:56
наслідки обстрілів, фото Лукашука

У Нікопольському районі на Дніпропетровщині росіяни атакували Мирівську громаду, випустили по ній близько півсотні снарядів з РСЗВ.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук

Пряма мова: "Мирівську громаду окупанти атакували кілька разів поспіль з РСЗВ, випустивши по ній зо півсотні снарядів".

Деталі: Лукашук зазначив, що внаслідок обстрілів пошкоджено магазин, пекарню, салон краси.

Також зачепило близько десятка житлових будинків та господарських споруд, газогони, лінії електропостачання.

Люди неушкоджені. Обстеження територій, що потрапили під обстріл, триває.

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Теми: Дніпропетровська областьобстріл
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