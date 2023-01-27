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Днепропетровщина: россияне ударили по громаде из РСЗО

Ольга ГлущенкоПятница, 27 января 2023, 07:56
последствия обстрелов, фото Лукашука

В Никопольском районе Днепропетровской области россияне атаковали Мировскую громаду, выпустили по ней около полусотни снарядов из РСЗО.

Источник: председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук

Прямая речь: "Мировскую громаду оккупанты атаковали несколько раз подряд из РСЗО, выпустив по ней около полусотни снарядов".

Детали: Лукашук отметил, что в результате обстрелов повреждены магазин, пекарня, салон красоты.

Также задето около десятка жилых домов и хозяйственных построек, газопроводы, линии электроснабжения.

Люди невредимы. Обследование территорий, попавших под обстрел, продолжается.

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Темы: Днепропетровская областьобстрел
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