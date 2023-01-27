Днепропетровщина: россияне ударили по громаде из РСЗО
Пятница, 27 января 2023, 07:56
В Никопольском районе Днепропетровской области россияне атаковали Мировскую громаду, выпустили по ней около полусотни снарядов из РСЗО.
Источник: председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук
Прямая речь: "Мировскую громаду оккупанты атаковали несколько раз подряд из РСЗО, выпустив по ней около полусотни снарядов".
Детали: Лукашук отметил, что в результате обстрелов повреждены магазин, пекарня, салон красоты.
Также задето около десятка жилых домов и хозяйственных построек, газопроводы, линии электроснабжения.
Люди невредимы. Обследование территорий, попавших под обстрел, продолжается.
ВИДЕО ДНЯ