Днепропетровщина: россияне ударили по громаде из РСЗО

В Никопольском районе Днепропетровской области россияне атаковали Мировскую громаду, выпустили по ней около полусотни снарядов из РСЗО.

Источник: председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук

Прямая речь: "Мировскую громаду оккупанты атаковали несколько раз подряд из РСЗО, выпустив по ней около полусотни снарядов".

Детали: Лукашук отметил, что в результате обстрелов повреждены магазин, пекарня, салон красоты.

Также задето около десятка жилых домов и хозяйственных построек, газопроводы, линии электроснабжения.

Люди невредимы. Обследование территорий, попавших под обстрел, продолжается.