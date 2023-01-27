Захисники за добу знищили 850 окупантів, гелікоптер і 33 БПЛА
П'ятниця, 27 січня 2023, 08:27
Росіян продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили обони знищили близько 850 загарбників, 1 ворожий гелікоптер, 33 безпілотники та 7 танків.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 124 710 (+850) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 182 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 340 (+6) од,
- артилерійських систем – 2 180 (+11) од,
- РСЗВ – 452 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 221 (+1) од,
- літаків – 292 (+0) од,
- гелікоптерів – 283 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 941 (+33) од,
- крилатих ракет ‒ 796 (+47),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 001 (+15) од,
- спеціальної техніки ‒ 199 (+4) од.
Дані уточнюються.
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