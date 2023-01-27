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Захисники за добу знищили 850 окупантів, гелікоптер і 33 БПЛА

Ірина БалачукП'ятниця, 27 січня 2023, 08:27
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Росіян продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили обони знищили близько 850 загарбників, 1 ворожий гелікоптер, 33 безпілотники та 7 танків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 124 710 (+850) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 182 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 340 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2 180 (+11) од,
  • РСЗВ – 452 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 221 (+1) од,
  • літаків – 292 (+0) од,
  • гелікоптерів – 283 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 941 (+33) од,
  • крилатих ракет ‒ 796 (+47),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 001 (+15) од,
  • спеціальної техніки ‒ 199 (+4) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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