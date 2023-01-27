Защитники за сутки уничтожили 850 оккупантов, вертолет и 33 БПЛА
Пятница, 27 января 2023, 07:27
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили около 850 захватчиков, 1 вражеский вертолет, 33 беспилотника и 7 танков.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 124 710 (+850) человек ликвидировано,
- танков – 3 182 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 6 340 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 2 180 (+11) ед,
- РСЗО – 452 (+0) ед,
- средств ПВО – 221 (+1) ед,
- самолетов – 292 (+0) ед,
- вертолетов – 283 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 941 (+33) ед,
- крылатых ракет – 796 (+47),
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 001 (+15) ед,
- специальной техники – 199 (+4) ед.
Данные уточняются.