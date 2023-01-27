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Защитники за сутки уничтожили 850 оккупантов, вертолет и 33 БПЛА

Ирина БалачукПятница, 27 января 2023, 08:27
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили около 850 захватчиков, 1 вражеский вертолет, 33 беспилотника и 7 танков.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 124 710 (+850) человек ликвидировано,
  • танков – 3 182 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 340 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 2 180 (+11) ед,
  • РСЗО – 452 (+0) ед,
  • средств ПВО – 221 (+1) ед,
  • самолетов – 292 (+0) ед,
  • вертолетов – 283 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 941 (+33) ед,
  • крылатых ракет – 796 (+47),
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 001 (+15) ед,
  • специальной техники – 199 (+4) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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