Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони Британії пояснило, як танки допоможуть Україні, і показало, на що вони здатні

"Європейська правда"П'ятниця, 27 січня 2023, 08:32
Танк Challenger 3. Фото ілюстративне з сайту gov.uk

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео з танкових навчань, показавши, на що вони здатні і як це може допомогти Україні у війні проти РФ.

Про це пише "Європейська правда".

"Навіщо Україні потрібні основні бойові танки, щоб повернути свою територію і відбити російські війська?

  • можливість знищувати інші танки,
  • підвищений захист,
  • здатність підтримувати комбіновані операції", – йдеться в повідомленні.

Міністерство показало відео з навчань у Латвії, на якому можна побачити роботу британських танків Challenger 2, німецьких Leopard, французьких Leclerc і американських Abrams.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 25 січня підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону, для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії. 

Британія передасть 14 танків Challenger 2, а Німеччина 14 танків Leopard 2 A6. Водночас Франція ще не ухвалила рішення про передачу танків.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Велика Британіятанкидопомога Україні
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Пентагоні обговорюють надання Україні винищувачів F-16 – ЗМІ

Топ-посадовець НАТО заявив, що Альянс готовий до прямої конфронтації з Росією

Після чергового ракетного обстрілу Зеленський назвав ATACMS життєво необхідними

Зеленський ввів у дію санкції щодо осіб і компаній, причетних до перевезення окупантів і техніки

У Yasno пояснили, чому світла немає, а платіжки ростуть

США створили інститут для виявлення корупції щодо допомоги Україні

Усі новини...
Захисники за добу знищили 850 окупантів, гелікоптер і 33 БПЛА
У Британії пропонують збудувати завод з виробництва зброї для України на території Польщі
Змагання Пригожина і Гіркіна за політичний вплив може зіграти на руку Путіну – ISW
Британська розвідка: росіяни брешуть про успіхи поблизу Вугледара та Оріхова
Останні новини
03:52
60% підприємств Запоріжжя відновили роботу – мерія
02:52
У Пентагоні обговорюють надання Україні винищувачів F-16 – ЗМІ
02:01
Безпілотники атакували завод Міноборони Ірану
01:02
На Донеччині окупанти змушують працівників держпідприємств отримувати паспорти РФ – ЦНС
00:12
Обстріли Сумщини: за добу – 88 "прильотів"
23:20
Топ-посадовець НАТО заявив, що Альянс готовий до прямої конфронтації з Росією
22:48
Іспанська поліція вилучила кокаїн на $114 млн доларів на кораблі для перевезення худоби
22:17
Зеленський написав керівникам міжнародних спортивних організацій щодо МОК і росіян
22:02
Після чергового ракетного обстрілу Зеленський назвав ATACMS життєво необхідними
21:46
Зеленський ввів у дію санкції щодо осіб і компаній, причетних до перевезення окупантів і техніки
Усі новини...