Міноборони Британії пояснило, як танки допоможуть Україні, і показало, на що вони здатні

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео з танкових навчань, показавши, на що вони здатні і як це може допомогти Україні у війні проти РФ.

Про це пише "Європейська правда".

"Навіщо Україні потрібні основні бойові танки, щоб повернути свою територію і відбити російські війська?

👉 ability to destroy other tanks

👉 increased protection

👉 ability to support combined operations



🎬 Ex Iron Spear, Latvia, 2019 pic.twitter.com/K0bs8KocPV