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Міноборони Британії пояснило, як танки допоможуть Україні, і показало, на що вони здатні

"Європейська правда"П'ятниця, 27 січня 2023, 07:32
Міноборони Британії пояснило, як танки допоможуть Україні, і показало, на що вони здатні
Танк Challenger 3. Фото ілюстративне з сайту gov.uk

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео з танкових навчань, показавши, на що вони здатні і як це може допомогти Україні у війні проти РФ.

Про це пише "Європейська правда".

"Навіщо Україні потрібні основні бойові танки, щоб повернути свою територію і відбити російські війська?

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  • можливість знищувати інші танки,
  • підвищений захист,
  • здатність підтримувати комбіновані операції", – йдеться в повідомленні.

Міністерство показало відео з навчань у Латвії, на якому можна побачити роботу британських танків Challenger 2, німецьких Leopard, французьких Leclerc і американських Abrams.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 25 січня підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону, для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії. 

ВІДЕО ДНЯ

Британія передасть 14 танків Challenger 2, а Німеччина 14 танків Leopard 2 A6. Водночас Франція ще не ухвалила рішення про передачу танків.

Теми: Велика Британіятанкидопомога Україні
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