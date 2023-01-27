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Минобороны Британии объяснило, как танки помогут Украине, и показало, на что они способны

"Европейская правда"Пятница, 27 января 2023, 08:32
Танк Challenger 3. Фото иллюстративное с сайта gov.uk

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео с танковых учений, показав, на что они способны и как это может помочь Украине в войне.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Зачем Украине нужны основные боевые танки, чтобы вернуть свою территорию и отбить российские войска?

  • возможность уничтожать другие танки
  • повышенная защита
  • способность поддерживать комбинированные операции", – говорится в сообщении.

Министерство показало видео с учений в Латвии, на котором можно увидеть работу британски танков Challenger 2, немецких Leopard, французских Leclerc и американских Abrams.

Напомним, президент США Джо Байден 25 января подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону, для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии. 

Великобритания передаст 14 танков Challenger 2, а Германия 14 танков Leopard 2 A6. В то же время Франция еще не приняла решение о передаче танков.

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Темы: Великобританиятанкипомощь Украине
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