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Минобороны Британии объяснило, как танки помогут Украине, и показало, на что они способны

"Европейская правда"Пятница, 27 января 2023, 07:32
Минобороны Британии объяснило, как танки помогут Украине, и показало, на что они способны
Танк Challenger 3. Фото иллюстративное с сайта gov.uk

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео с танковых учений, показав, на что они способны и как это может помочь Украине в войне.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Зачем Украине нужны основные боевые танки, чтобы вернуть свою территорию и отбить российские войска?

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  • возможность уничтожать другие танки
  • повышенная защита
  • способность поддерживать комбинированные операции", – говорится в сообщении.

Министерство показало видео с учений в Латвии, на котором можно увидеть работу британски танков Challenger 2, немецких Leopard, французских Leclerc и американских Abrams.

Напомним, президент США Джо Байден 25 января подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону, для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии. 

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Великобритания передаст 14 танков Challenger 2, а Германия 14 танков Leopard 2 A6. В то же время Франция еще не приняла решение о передаче танков.

Темы: Великобританиятанкипомощь Украине
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