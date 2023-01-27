Минобороны Британии объяснило, как танки помогут Украине, и показало, на что они способны

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео с танковых учений, показав, на что они способны и как это может помочь Украине в войне.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Зачем Украине нужны основные боевые танки, чтобы вернуть свою территорию и отбить российские войска?

Реклама:

возможность уничтожать другие танки

повышенная защита

способность поддерживать комбинированные операции", – говорится в сообщении.

Why does Ukraine need main battle tanks to retake its territory and repel Russian forces?



👉 ability to destroy other tanks

👉 increased protection

👉 ability to support combined operations



🎬 Ex Iron Spear, Latvia, 2019 pic.twitter.com/K0bs8KocPV — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 26, 2023

Министерство показало видео с учений в Латвии, на котором можно увидеть работу британски танков Challenger 2, немецких Leopard, французских Leclerc и американских Abrams.

Напомним, президент США Джо Байден 25 января подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону, для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии.

ВИДЕО ДНЯ

Великобритания передаст 14 танков Challenger 2, а Германия 14 танков Leopard 2 A6. В то же время Франция еще не приняла решение о передаче танков.