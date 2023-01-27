Росіяни убили 6 цивільних на Донеччині за добу

Шестеро людей загинули та ще дев’ять дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 26 січня.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 26 січня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 2 в Очеретиному, 2 в Богоявленці, 1 в Авдіївці та 1 у Парасковіївці".

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Деталі: Ще 9 людей в області, за словами голови ОВА, зазнали поранень.



Станом на ранок 27 січня окупанти убили щонайменше 1 326 та поранили щонайменше 2 905 мирних мешканців Донецької області.

Кириленко підкреслив, що ці цифри не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.



