Россияне убили 6 гражданских в Донецкой области за сутки

Шесть человек погибли и еще девять получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 26 января.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 26 января россияне убили 6 жителей Донецкой области: 2 в Очеретино, 2 в Богоявленке, 1 в Авдеевке и 1 в Парасковиевке".

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Детали: Еще 9 человек в области, по словам главы ОВА, получили ранения.

По состоянию на утро 27 января оккупанты убили не менее 1 326 и ранили не менее 2 905 мирных жителей Донецкой области.

Кириленко подчеркнул, что эти цифры не окончательные, поскольку пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.