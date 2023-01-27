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Британська розвідка: росіяни брешуть про успіхи поблизу Вугледара та Оріхова

"Європейська правда"П'ятниця, 27 січня 2023, 09:19
Скриншот з deepstatemap.live

Російські підрозділи, ймовірно, провели локальні, пробні атаки поблизу Оріхова і Вугледара, але дуже малоймовірно, що Росія насправді досягла якихось суттєвих успіхів.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

Зазначається, що за останні шість днів російські інтернет-коментатори стверджували, що російські війська досягли значних успіхів, прорвавши українську оборону на двох ділянках: у Запорізькій області поблизу Оріхова та за 100 км на схід, у Донецькій області, під Вугледаром.

"Існує реальна можливість того, що російські військові джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись показати, що російська операція набирає обертів", – йдеться у заяві.

Раніше британська розвідка повідомляла, що РФ завершила в Білорусі підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії зі складу 1-ї гвардійської танкової армії, яка зазнала значних втрат на початку війни.

За оцінками розвідки, зараз дивізія складається переважно з мобілізованого особового складу, який експлуатує стару техніку, взяту зі складів.

Також повідомлялося, що наміри Росії розширювати армію вказують на те, що Кремль вбачає попереду період з імовірними ризиками збройних конфліктів, але організувати таке розширення війська буде непросто. 

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Теми: РосіявійнаВелика Британіярозвідка
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