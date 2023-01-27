Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британська розвідка: росіяни брешуть про успіхи поблизу Вугледара та Оріхова

"Європейська правда"П'ятниця, 27 січня 2023, 08:19
Британська розвідка: росіяни брешуть про успіхи поблизу Вугледара та Оріхова
Скриншот з deepstatemap.live

Російські підрозділи, ймовірно, провели локальні, пробні атаки поблизу Оріхова і Вугледара, але дуже малоймовірно, що Росія насправді досягла якихось суттєвих успіхів.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

Зазначається, що за останні шість днів російські інтернет-коментатори стверджували, що російські війська досягли значних успіхів, прорвавши українську оборону на двох ділянках: у Запорізькій області поблизу Оріхова та за 100 км на схід, у Донецькій області, під Вугледаром.

Реклама:

"Існує реальна можливість того, що російські військові джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись показати, що російська операція набирає обертів", – йдеться у заяві.

Раніше британська розвідка повідомляла, що РФ завершила в Білорусі підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії зі складу 1-ї гвардійської танкової армії, яка зазнала значних втрат на початку війни.

За оцінками розвідки, зараз дивізія складається переважно з мобілізованого особового складу, який експлуатує стару техніку, взяту зі складів.

ВІДЕО ДНЯ

Також повідомлялося, що наміри Росії розширювати армію вказують на те, що Кремль вбачає попереду період з імовірними ризиками збройних конфліктів, але організувати таке розширення війська буде непросто. 

Теми: РосіявійнаВелика Британіярозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

Усі новини...
Росія
Росіян і Білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув
Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: