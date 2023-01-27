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Британская разведка: россияне врут об успехах вблизи Угледара и Орехова

"Европейская правда"Пятница, 27 января 2023, 09:19
Скриншот из deepstatemap.live

Российские подразделения, вероятно, провели локальные, пробные атаки вблизи Орехова и Угледара, но очень маловероятно, что Россия на самом деле достигла каких-то существенных успехов.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что за последние шесть дней российские интернет-комментаторы утверждали, что российские войска достигли значительных успехов, прорвав украинскую оборону на двух участках: в Запорожской области вблизи Орехова и в 100 км на восток, в Донецкой области, под Угледаром.

"Существует реальная возможность того, что российские военные источники намеренно распространяют дезинформацию, пытаясь показать, что российская операция набирает обороты", – говорится в заявлении.

Ранее британская разведка сообщала, что РФ завершила в Беларуси подготовку 2-й гвардейской мотострелковой дивизии из состава 1-й гвардейской танковой армии, которая понесла значительные потери в начале войны.

По оценкам разведки, сейчас дивизия состоит преимущественно из мобилизованного личного состава, который эксплуатирует старую технику, взятую со складов.

Также сообщалось, что намерения России расширять армию указывают на то, что Кремль видит впереди период с вероятными рисками вооруженных конфликтов, но организовать такое расширение войска будет непросто. 

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Темы: РосcиявойнаВеликобританияразведка
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