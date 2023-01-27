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Британская разведка: россияне врут об успехах вблизи Угледара и Орехова

"Европейская правда"Пятница, 27 января 2023, 08:19
Британская разведка: россияне врут об успехах вблизи Угледара и Орехова
Скриншот из deepstatemap.live

Российские подразделения, вероятно, провели локальные, пробные атаки вблизи Орехова и Угледара, но очень маловероятно, что Россия на самом деле достигла каких-то существенных успехов.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что за последние шесть дней российские интернет-комментаторы утверждали, что российские войска достигли значительных успехов, прорвав украинскую оборону на двух участках: в Запорожской области вблизи Орехова и в 100 км на восток, в Донецкой области, под Угледаром.

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"Существует реальная возможность того, что российские военные источники намеренно распространяют дезинформацию, пытаясь показать, что российская операция набирает обороты", – говорится в заявлении.

Ранее британская разведка сообщала, что РФ завершила в Беларуси подготовку 2-й гвардейской мотострелковой дивизии из состава 1-й гвардейской танковой армии, которая понесла значительные потери в начале войны.

По оценкам разведки, сейчас дивизия состоит преимущественно из мобилизованного личного состава, который эксплуатирует старую технику, взятую со складов.

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Также сообщалось, что намерения России расширять армию указывают на то, что Кремль видит впереди период с вероятными рисками вооруженных конфликтов, но организовать такое расширение войска будет непросто. 

Темы: РосcиявойнаВеликобританияразведка
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