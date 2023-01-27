Російський диктатор Володимир Путін готує новий наступ в Україні, незважаючи на величезні втрати, і водночас готує свою країну до багаторічного протистояння зі США та їхніми союзниками.

Джерело: американське видання Вloomberg

Дослівно Вloomberg: "Майже через рік після повномасштабного вторгнення, яке мало тривати кілька тижнів, Володимир Путін готує новий наступ в Україні, одночасно готуючи свою країну до конфлікту зі США та їхніми союзниками, який, як він очікує, триватиме роками.

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За словами людей, наближених до Кремля, новий наступ може розпочатися вже в лютому або березні".

Деталі: За даними співрозмовників видання знайомих з ситуацією, Кремль прагне продемонструвати, що його війська можуть повернути ініціативу після місяців втрати позицій. РФ також воліла б, щоб Київ і його союзники погодилися на певне перемир'я, яке залишило б під контролем Росії окуповану територію.

Співрозмовники видання говорять, що Путін досі переконаний, що залучення більшої кількості військових і готовність прийняти нові жертви, дозволять Росії перемогти, незважаючи на невдачі, яких вона зазнавала досі.

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Зазначається, що новий раунд мобілізації у Росії можливий вже навесні. Разом з тим Кремль все більше підпорядковує потребам війни економіку і російське суспільство.

За словами експертів, Путін розчарований тим, як ідуть справи, але не готовий відмовитися від своїх цілей, а це значить, що війна буде довшою, кривавішою і гіршою для всіх.

Водночас представники американської та європейської розвідки сумніваються, що Росія має ресурси для нового масштабного наступу, навіть після мобілізації 300 000 осіб минулої осені.

Тим часом союзники України нарощують поставки зброї, готуючись вперше доставити бронемашини і основні бойові танки, які можуть допомогти українським військам прорвати російську оборону.

Видання зазначає, що Україна готується відтісняти російські війська і звільняти свої території.

Союзники лиш побоюються, що новий російський наступ може розпочатися до того, як Київ отримає обіцяні поставки американських і європейських бойових танків.

Також зазначається, що жорстокі і виснажливі атаки росіян на сході – поблизу таких міст, як Бахмут –виснажили українські сили і не дозволили їм проводити наступальні операції на інших напрямках.

Крім того, після блискавичних атак українських військ влітку і восени, російські загарбники посилили захист, використовуючи окопи, танкові пастки і міни – усе це також може сповільнити потенційне просування ЗСУ.

Попри це, американське видання підкреслює, що російські війська не продемонстрували здатності швидко захоплювати українські території – за останні 6 місяців росіяни окупували лиш одне невелике місто, і то ціною величезних втрат.

Українські ж війська, навпаки, постійно дивують союзників і спостерігачів тим, як успішно вони відбивають атаки загарбників і повертають свої території.

Проте американські та європейські військові побоюються, що війна незабаром може перетворитися на артилерійську битву в стилі Першої світової з майже безперервним боєм на лінії фронту. А такий сценарій, на думку видання, може бути на руку Росії з її більшим населенням і військовою промисловістю.