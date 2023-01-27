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Путин готовит новое наступление в Украине в феврале или марте – Вloomberg

Ирина БалачукПятница, 27 января 2023, 09:18
Путин готовит новое наступление в Украине в феврале или марте – Вloomberg
Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин готовит новое наступление в Украине, несмотря на огромные потери, и одновременно готовит свою страну к многолетнему противостоянию со США и их союзниками.

Источник: американское издание Вloomberg

Дословно Вloomberg: "Почти через год после полномасштабного вторжения, которое должно было длиться несколько недель, Владимир Путин готовит новое наступление в Украине, одновременно готовя свою страну к конфликту с США и их союзниками, который, как он ожидает, продлится годами.

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По словам людей, приближенных к Кремлю, новое наступление может начаться уже в феврале или марте". 

Детали: По данным собеседников издания знакомых с ситуацией, Кремль стремится продемонстрировать, что его войска могут вернуть инициативу после месяцев потери позиций. РФ также предпочла бы, чтобы Киев и его союзники согласились на определенное перемирие, которое оставило бы под контролем России оккупированную территорию.

Собеседники издания говорят, что Путин до сих пор убежден, что привлечение большего количества военных и готовность принять новые жертвы, позволят России победить, несмотря на неудачи, которые она терпела до сих пор.

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Отмечается, что новый раунд мобилизации в России возможен уже весной. Вместе с тем Кремль все больше подчиняет потребностям войны экономику и российское общество.

По словам экспертов, Путин разочарован тем, как идут дела, но не готов отказаться от своих целей, а это значит, что война будет длиться дольше, будет кровавее и хуже для всех.

В то же время представители американской и европейской разведки сомневаются, что Россия имеет ресурсы для нового масштабного наступления, даже после мобилизации 300 000 человек прошлой осенью.

Тем временем союзники Украины наращивают поставки оружия, готовясь впервые доставить бронемашины и основные боевые танки, которые могут помочь украинским войскам прорвать российскую оборону.

Издание отмечает, что Украина готовится оттеснять российские войска и освобождать свои территории.

Союзники лишь опасаются, что новое российское наступление может начаться до того, как Киев получит обещанные поставки американских и европейских боевых танков.

Также отмечается, что жестокие и изнурительные атаки россиян на востоке – вблизи таких городов, как Бахмут – истощили украинские силы и не позволили им проводить наступательные операции на других направлениях.

Кроме того, после молниеносных атак украинских войск летом и осенью, российские захватчики усилили защиту, используя окопы, танковые ловушки и мины – все это также может замедлить потенциальное продвижение ВСУ.

Несмотря на это, американское издание подчеркивает, что российские войска не продемонстрировали способности быстро захватывать украинские территории – за последние 6 месяцев россияне оккупировали только один небольшой город, и то ценой огромных потерь.

Украинские же войска, наоборот, постоянно удивляют союзников и наблюдателей тем, как успешно они отражают атаки захватчиков и возвращают свои территории.

Однако американские и европейские военные опасаются, что война вскоре может превратиться в артиллерийскую битву в стиле Первой мировой с почти непрерывным боем на линии фронта. А такой сценарий, по мнению издания, может быть на руку России с ее большим населением и военной промышленностью.

Темы: РосcияУкраинавойна
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