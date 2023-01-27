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Українські військові прибули до Німеччини для навчання на БМП Marder

"Європейська правда"П'ятниця, 27 січня 2023, 11:01

Перші українські військові прибули до Німеччини для проходження навчання на бойовій машині піхоти "Marder".

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Група приземлилася в Кельні в четвер і незабаром має розпочати тренування на бронемашинах. Навчання є частиною військової допомоги Україні, яка також отримає 40 БМП "Marder".

Окрім бронемашин, у пакет допомоги увійдуть 7 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, додаткові керовані ракети до ЗРК Iris-T та ще один зенітно-ракетний комплекс Iris-T.

Як відомо, Берлін також ухвалив рішення про постачання танків. У Німеччині незабаром розпочнуться навчання на основному бойовому танку Leopard.

Нагадаємо, Польща планує передати Україні, окрім роти Leopard 2, ще 60 модернізованих танків, у тому числі PT-91 Twardy.

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