Українські військові прибули до Німеччини для навчання на БМП Marder
Перші українські військові прибули до Німеччини для проходження навчання на бойовій машині піхоти "Marder".
Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".
Група приземлилася в Кельні в четвер і незабаром має розпочати тренування на бронемашинах. Навчання є частиною військової допомоги Україні, яка також отримає 40 БМП "Marder".
Окрім бронемашин, у пакет допомоги увійдуть 7 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, додаткові керовані ракети до ЗРК Iris-T та ще один зенітно-ракетний комплекс Iris-T.
Як відомо, Берлін також ухвалив рішення про постачання танків. У Німеччині незабаром розпочнуться навчання на основному бойовому танку Leopard.
Нагадаємо, Польща планує передати Україні, окрім роти Leopard 2, ще 60 модернізованих танків, у тому числі PT-91 Twardy.