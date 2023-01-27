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Украинские военные прибыли в Германию для обучения на БМП Marder

"Европейская правда"Пятница, 27 января 2023, 11:01

Первые украинские военные прибыли в Германию для прохождения обучения на боевой машине пехоты "Marder".

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Группа приземлилась в Кельне в четверг и вскоре должна начать тренировки на бронемашинах. Обучение является частью военной помощи Украине, которая также получит 40 БМП "Marder".

Кроме бронемашин, в пакет помощи войдут 7 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, дополнительные управляемые ракеты к ЗРК Iris-T и еще один зенитно-ракетный комплекс Iris-T.

Как известно, Берлин также принял решение о поставках танков. В Германии вскоре начнутся учения на основном боевом танке Leopard.

Напомним, Польша планирует передать Украине, кроме роты Leopard 2, еще 60 модернизированных танков, в том числе PT-91 Twardy.

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