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Угорщина накладе вето на санкції ЄС проти російської ядерної енергетики – Орбан

П'ятниця, 27 січня 2023, 10:15

Угорщина накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються ядерної енергетики.

Про це заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Україна закликала ЄС включити російську державну ядерну енергетичну компанію "Росатом" в десятий санкційний пакет.

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Орбан в п’ятницю повторив, що на санкції щодо ядерної енергетики "очевидно, має бути накладено вето".

"Ми не дозволимо реалізувати план включення ядерної енергетики до санкцій. Про це не може бути й мови", - сказав угорський прем’єр.

Як відомо, Угорщина продовжує з "Росатомом" будівництво нових енергоблоків своєї АЕС "Пакш".

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Нагадаємо, Україна з частиною партнерів просуває у ЄС ідею санкції проти російського "Росатому" як компанії, яка де-факто бере участь в агресії, та сподівається для початку добитися персональних санкцій проти окремих посадовців. 

Теми: Угорщинаенергетика
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