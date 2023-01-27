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Венгрия наложит вето на санкции ЕС против российской ядерной энергетики - Орбан

Пятница, 27 января 2023, 10:15

Венгрия наложит вето на любые санкции Европейского Союза против России, касающиеся ядерной энергетики.

Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Украина призвала ЕС включить российскую государственную ядерную энергетическую компанию "Росатом" в десятый санкционный пакет.

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Орбан в пятницу повторил, что на санкции в отношении ядерной энергетики "очевидно, должно быть наложено вето".

"Мы не позволим реализовать план включения ядерной энергетики в санкции. Об этом не может быть и речи", - сказал венгерский премьер.

Как известно, Венгрия продолжает с "Росатомом" строительство новых энергоблоков своей АЭС "Пакш".

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Напомним, Украина с частью партнеров продвигает в ЕС идею санкции против российского "Росатома" как компании, которая де-факто участвует в агрессии, и надеется для начала добиться персональных санкций против отдельных должностных лиц.

Темы: Венгрияэнергетика
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