Президент ПАРЄ сказав, яку ціну доведеться заплатити Росії для повернення до Ради Європи

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс вважає, що повернення РФ до складу Ради Європи буде можливе лише після виплати значної компенсації Україні, а також громадянам, які постраждали через порушення прав людини.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами у Страсбурзі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Кокс закликав розглядати виключення Росії з Ради Європи як частину ширшого процесу.

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"Не тільки Росію вигнали з Ради Європи, але Росія також сама виключила себе з цивілізованого світу", - підкреслив він.

Президент ПАРЄ наголосив, що для повернення до діалогу із західною цивілізацією Росія має зрозуміти, що необхідно змінити своє ставлення до правил, а також висловив упевненість, що це станеться.

"Росія зробила себе дуже вразливою, виключивши себе із цивілізованого світу. Кремль може розповідати про те, що у нього багато друзів, але давайте побачимо, що буде, якщо Путін прийде з проханням до Китаю, яку ціну він призначить", - заявив він.

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"Одного дня Росія захоче повернутися. Але для цього вона має заплатити ціну, зокрема, виконавши усі рішення Європейського суду з прав людини. Усі скарги, подані до 16 вересня 2022 року, будуть розглянуті, - додав президент ПАРЄ. - Також є дуже висока ціна за відновлення зруйнованої української інфраструктури. Росія має її заплатити".

Утім, за словами Кокса, це – не нагальне питання, оскільки "зараз Росія виключена з міжнародної спільноти".

Про те, як Рада Європи готує покарання для Путіна та Лукашенка за агресію, "ЄвроПравда" детально розповідає у статті "На крок ближче до Гааги".