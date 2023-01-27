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Президент ПАРЄ сказав, яку ціну доведеться заплатити Росії для повернення до Ради Європи

"Європейська правда"П'ятниця, 27 січня 2023, 11:34

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс вважає, що повернення РФ до складу Ради Європи буде можливе лише після виплати значної компенсації Україні, а також громадянам, які постраждали через порушення прав людини.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами у Страсбурзі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Кокс закликав розглядати виключення Росії з Ради Європи як частину ширшого процесу.

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"Не тільки Росію вигнали з Ради Європи, але Росія також сама виключила себе з цивілізованого світу", - підкреслив він.

Президент ПАРЄ наголосив, що для повернення до діалогу із західною цивілізацією Росія має зрозуміти, що необхідно змінити своє ставлення до правил, а також висловив упевненість, що це станеться.

"Росія зробила себе дуже вразливою, виключивши себе із цивілізованого світу. Кремль може розповідати про те, що у нього багато друзів, але давайте побачимо, що буде, якщо Путін прийде з проханням до Китаю, яку ціну він призначить", - заявив він.

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"Одного дня Росія захоче повернутися. Але для цього вона має заплатити ціну, зокрема, виконавши усі рішення Європейського суду з прав людини. Усі скарги, подані до 16 вересня 2022 року, будуть розглянуті, - додав президент ПАРЄ. - Також є дуже висока ціна за відновлення зруйнованої української інфраструктури. Росія має її заплатити".

Утім, за словами Кокса, це – не нагальне питання, оскільки "зараз Росія виключена з міжнародної спільноти".

Про те, як Рада Європи готує покарання для Путіна та Лукашенка за агресію, "ЄвроПравда" детально розповідає у статті "На крок ближче до Гааги".

Теми: ПАРЄРосія
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