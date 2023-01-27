Президент ПАСЕ сказал, какую цену придется заплатить России для возвращения в Совет Европы

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс считает, что возвращение РФ в состав Совета Европы будет возможно только после выплаты значительной компенсации Украине, а также гражданам, пострадавшим из-за нарушения прав человека.

Об этом он заявил на встрече с журналистами в Страсбурге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Кокс призвал рассматривать исключение России из Совета Европы как часть более широкого процесса.

"Не только Россию выгнали из Совета Европы, но Россия также сама исключила себя из цивилизованного мира", - подчеркнул он.

Президент ПАСЕ подчеркнул, что для возвращения к диалогу с западной цивилизацией Россия должна понять, что необходимо изменить свое отношение к правилам, а также выразил уверенность, что это произойдет.

"Россия сделала себя очень уязвимой, исключив себя из цивилизованного мира. Кремль может рассказывать о том, что у него много друзей, но давайте посмотрим, что будет, если Путин придет с просьбой к Китаю, какую цену он назначит", - заявил он.

"Однажды Россия захочет вернуться. Но для этого она должна заплатить цену, в частности, выполнив все решения Европейского суда по правам человека. Все жалобы, поданные до 16 сентября 2022 года, будут рассмотрены, - добавил президент ПАСЕ. - Также есть очень высокая цена за восстановление разрушенной украинской инфраструктуры. Россия должна ее заплатить".

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Впрочем, по словам Кокса, это - не насущный вопрос, поскольку "сейчас Россия исключена из международного сообщества".

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