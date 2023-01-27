Президент ПАСЕ сказал, какую цену придется заплатить России для возвращения в Совет Европы

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс считает, что возвращение РФ в состав Совета Европы будет возможно только после выплаты значительной компенсации Украине, а также гражданам, пострадавшим из-за нарушения прав человека.

Об этом он заявил на встрече с журналистами в Страсбурге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Кокс призвал рассматривать исключение России из Совета Европы как часть более широкого процесса.

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"Не только Россию выгнали из Совета Европы, но Россия также сама исключила себя из цивилизованного мира", - подчеркнул он.

Президент ПАСЕ подчеркнул, что для возвращения к диалогу с западной цивилизацией Россия должна понять, что необходимо изменить свое отношение к правилам, а также выразил уверенность, что это произойдет.

"Россия сделала себя очень уязвимой, исключив себя из цивилизованного мира. Кремль может рассказывать о том, что у него много друзей, но давайте посмотрим, что будет, если Путин придет с просьбой к Китаю, какую цену он назначит", - заявил он.

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"Однажды Россия захочет вернуться. Но для этого она должна заплатить цену, в частности, выполнив все решения Европейского суда по правам человека. Все жалобы, поданные до 16 сентября 2022 года, будут рассмотрены, - добавил президент ПАСЕ. - Также есть очень высокая цена за восстановление разрушенной украинской инфраструктуры. Россия должна ее заплатить".

Впрочем, по словам Кокса, это - не насущный вопрос, поскольку "сейчас Россия исключена из международного сообщества".

О том, как Совет Европы готовит наказание для Путина и Лукашенко за агрессию, ЕвроПравда подробно рассказывает в статье "На шаг ближе к Гааге".