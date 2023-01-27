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Під російським Бєлгородом перекинувся "КамАЗ" із окупантами

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 27 січня 2023, 11:36
Під російським Бєлгородом перекинувся КамАЗ із окупантами
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ, GETTY

У Бєлгородській області Росії 27 січня перекинулася вантажівка "КамАЗ" із російськими військовими, відомо про шістьох постраждалих.

Джерело: ТАСС 

Дослівно: "Військовий "Камаз" перекинувся в селі Гостищеве (Яковлевський район - ред.) близько 09:00. Шістьох постраждалих доправили до військового госпіталю в Бєлгороді. 

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"Важких" двоє – в одного забій поперекового відділу, закритий перелом хребта під питанням, у другого закритий перелом поперечних відростків хребців поперекового відділу".

Деталі: Російські ЗМІ повідомляють, що причиною ДТП могли бути погодні умови, зокрема температура повітря вночі від -8 до -13 градусів, вдень – від -4 до 1 градуса.

Теми: Росіяарміядорогитранспорт
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