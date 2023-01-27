Под российским Белгородом перевернулся "КамАЗ" с оккупантами

В Белгородской области России 27 января перевернулся грузовик "КамАЗ" с российскими военными, известно о шести пострадавших.

Источник: ТАСС

Дословно: "Военный "Камаз" перевернулся в селе Гостищево (Яковлевский район - ред.) около 09:00. Шесть пострадавших доставлены в военный госпиталь в Белгороде.

Реклама:

"Тяжелых" двое – у одного ушиб поясничного отдела, закрытый перелом позвоночника под вопросом, у второго закрытый перелом поперечных отростков позвонков поясничного отдела".

Детали: Российские СМИ сообщают, что причиной ДТП могли стать стали погодные условия, в частности температура воздуха ночью от -8 до - 13 градусов, днем – от -4 до 1 градуса.