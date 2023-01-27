Нові санкції проти Білорусі "віддзеркалюють" застосовані до Росії заходи - ЗМІ

Проєкт нових санкцій щодо Білорусі здебільшого повторює вже застосовані санкції проти Росії за вторгнення в Україну.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Нова пропозиція ЄС щодо санкцій проти Білорусі багато в чому "віддзеркалює" деякі заходи, вже застосовані до Росії - такі як заборона на надання ІТ та консалтингових послуг, а також заборона на імпорт сталі та золота", - йдеться у повідомленні.

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"Так само, як і у випадку з російськими санкціями, існують винятки, коли йдеться про добрива та продукти харчування", - додав Джозвяк.

Раніше в ЄС заявили, що Білорусь має припинити надавати військову підтримку Росії, а будь-яка пряма участь білоруських військових у російській агресивній війні проти України буде зустрінута "новими і сильними обмежувальними заходами".

Напередодні ЗМІ повідомили, що Європейський Союз підготував новий пакет санкцій проти Білорусі через її роль у підтримці повномасштабного російського вторгнення в Україну.