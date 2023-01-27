Новые санкции против Беларуси "отзеркаливают" примененные к России меры - СМИ

Проект новых санкций в отношении Беларуси в основном повторяет уже примененные санкции против России за вторжение в Украину.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Новое предложение ЕС по санкциям против Беларуси во многом "отзеркаливает" некоторые меры, уже примененные к России - такие как запрет на предоставление ІТ и консалтинговых услуг, а также запрет на импорт стали и золота", - говорится в сообщении.

"Так же, как и в случае с российскими санкциями, существуют исключения, когда речь идет об удобрениях и продуктах питания", - добавил Джозвяк.

Ранее в ЕС заявили, что Беларусь должна прекратить оказывать военную поддержку России, а любое прямое участие белорусских военных в российской агрессивной войне против Украины будет встречено "новыми и сильными ограничительными мерами".

Накануне СМИ сообщили, что Европейский Союз подготовил новый пакет санкций против Беларуси из-за ее роли в поддержке полномасштабного российского вторжения в Украину.