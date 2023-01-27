Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українка Меркушина стала чемпіонкою Європи з біатлону у спринті

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 27 січня 2023, 12:19
Українка Меркушина стала чемпіонкою Європи з біатлону у спринті
Анастасія Маркушина, AP Photo

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина перемогла у другій індивідуальній спринтерській гонці серед жінок та стала чемпіонкою Європи з біатлону у спринті.

Джерело: Укрінформ

Деталі: 28-річна Анастасія показала час 23 хвилини 14,5 секунди і не припустилася жодного промаху на вогневих рубежах. Другою була шведка Тільда Йоганссон 0,5 секунди відставання (1 промах), третьою – німка Ванеса Гінц (+1,8; 0). 

Реклама:

Результати інших українок: Анна Кривонос – 22-е місце, Юлія Джима – 39-те, Любов Кип'яченкова – 52-е, Олена Білосюк - 55-те. Загалом стартували 107 біатлоністок.

Таким чином, у медальному заліку европейської першості збірна України вийшла на перше місце, маючи 1 "золото" та 2 "срібла".

Теми: спортбіатлон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

Усі новини...
спорт
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Магучіх вперше стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту
Усик переміг Дюбуа нокаутом і відстояв чемпіонські титули
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: