Українка Меркушина стала чемпіонкою Європи з біатлону у спринті

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина перемогла у другій індивідуальній спринтерській гонці серед жінок та стала чемпіонкою Європи з біатлону у спринті.

Джерело: Укрінформ

Деталі: 28-річна Анастасія показала час 23 хвилини 14,5 секунди і не припустилася жодного промаху на вогневих рубежах. Другою була шведка Тільда Йоганссон 0,5 секунди відставання (1 промах), третьою – німка Ванеса Гінц (+1,8; 0).

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Результати інших українок: Анна Кривонос – 22-е місце, Юлія Джима – 39-те, Любов Кип'яченкова – 52-е, Олена Білосюк - 55-те. Загалом стартували 107 біатлоністок.

Таким чином, у медальному заліку европейської першості збірна України вийшла на перше місце, маючи 1 "золото" та 2 "срібла".