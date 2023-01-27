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Украинка Меркушина стала чемпионкой Европы по биатлону в спринте

Татьяна ЛозовенкоПятница, 27 января 2023, 13:19
Анастасия Маркушина, AP Photo

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина победила во второй индивидуальной спринтерской гонке среди женщин и стала чемпионкой Европы по биатлону в спринте.

Источник: Укринформ

Детали: 28-летняя Анастасия показала время 23 минуты 14,5 секунды и не допустила ни одного промаха на огневых рубежах. Второй была шведка Тильда Йоханссон 0,5 секунды отставания (1 промах), третьей – немка Ванеса Гинц (+1,8; 0). 

Результаты других украинок: Анна Кривонос - 22-е место, Юлия Джима - 39-е, Любовь Кипяченкова – 52-е, Елена Билосюк - 55-е. Всего стартовали 107 биатлонисток.

Таким образом, в медальном зачете европейского первенства сборная Украины вышла на первое место, имея 1 "золото" и 2 "серебра".

Темы: спортбиатлон
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