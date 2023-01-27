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СБУ прийшла з обшуками до голови Сумської облради – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 27 січня 2023, 13:20
СБУ прийшла з обшуками до голови Сумської облради – ЗМІ
Фото Суми.Тудей

Співробітники Служби безпеки України зранку 27 січня прийшли з обшуками до будинку, де проживає голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко, у зв’язку з кримінальним провадженням про розкрадання.

Джерело: Sumy.Today, Суспільне

Деталі: Видання Sumy.Today повідомляє, що в п’ятницю зранку співробітники СБУ прийшли до будинку на вул. Берестовська у Сумах, де проживає Федорченко, для проведення обшуку. 

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Станом на 10:00 спецслужбовці очікували на слідчого з ухвалою суду на проведення обшуку, як стверджують ЗМІ, у зв’язку з кримінальним провадженням за ст. 191 Кримінального кодексу (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За попередньою інформацією, йдеться про привласнення бюджетних коштів під час встановлення на Сумщині бетонних укріплень шляхом завищення цін. 

Видання звернулося за коментарем до речниці обласної прокуратури Наталі Науменко. Вона відмовилася від коментарів "на даному етапі".

ВІДЕО ДНЯ

Суспільне також повідомляє про проведення обшуків Службою безпеки в одному з будинків на вул. Берестовській за тою самою статтею. Суспільне не уточнює, чи пов’язане слідство з головою облради Віктором Федорченко. 

 
Суспільне

Крім того, за інформацією Суспільного та Sumy.Today, у кабінеті заступника колишнього голови Сумської ОВА Олега Клименчукова також проводять обшуки.

УП звернулась за коментарем до СБУ.

Теми: СБУСуми
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