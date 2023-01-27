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СБУ пришла с обысками к главе Сумского облсовета – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 27 января 2023, 14:20
Фото Сумы.Тудей

Сотрудники Службы безопасности Украины утром 27 января пришли с обысками в дом, где проживает глава Сумского областного совета Виктор Федорченко.

Источник: Sumy.Today, Суспильне

Детали: Издание Sumy.Today сообщает, что в пятницу утром сотрудники СБУ пришли в дом на ул. Берестовская, где проживает Федорченко, для проведения обыска. 

По состоянию на 10:00 сотрудники ожидали следователя с определением суда на проведение обыска, как утверждают СМИ, в связи с уголовным производством по ст. 191 Уголовного кодекса (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По предварительной информации, речь идет о присвоении бюджетных средств при установлении на Сумщине бетонных укреплений путем завышения цен. 

Издание обратилось за комментарием к пресс-секретарю областной прокуратуры Наталье Науменко. Она отказалась от комментариев "на данном этапе".

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Суспильне также сообщает о проведении обысков Службой безопасности в одном из домов на ул. Берестовской по той же статье. Суспильне не уточняет, связано ли следствие с главой облсовета Виктором Федорченко. 

 
Суспильне

Кроме того, по информации Суспильного и Sumy.Today, в кабинете заместителя бывшего председателя Сумской ОГА Олега Клименчукова также проводят обыски.

УП обратилась за комментарием в СБУ.

Темы: СБУСумы
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