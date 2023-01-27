"Ловцы шахедов" уже защищают энергетические объекты Украины – Федоров

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что "Ловцы шахедов" уже в Украине и защищают энергетические объекты от российских дронов.

Источник: Федоров в Telegram

Дословно: "Ловцы шахедов" уже в Украине. Защищают энергетические объекты от российских дронов...

Сейчас закупили 6 систем противодействия вражеским беспилотникам. Это самые современные оборонные технологии, которые защищают стратегические объекты США.

Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает выявлять и блокировать вражеские БПЛА и выпускает свои дроны.

Fortem DroneHunter F700 - автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом. Летит на скорости более 100 км/ч, перехватывает и приземляет вражеские беспилотники".

Детали: Федоров также опубликовал видео учений операторов на полигоне.