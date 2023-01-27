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Рада ЄС продовжила усі економічні санкції проти Росії до кінця липня

"Європейська правда"П'ятниця, 27 січня 2023, 14:53

Рада ЄС у п’ятницю ухвалила рішення продовжити на шість місяців, до 31 липня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Ради ЄС.

Ці санкції вперше були запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії, що дестабілізували ситуацію в Україні. Вони були значно розширені з лютого 2022 року у зв'язку з неспровокованою та невиправданою військовою агресією Росії проти України.

Наразі санкції складаються з широкого спектру секторальних заходів, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.

Вони також охоплюють: заборону на імпорт або транспортування морським шляхом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від SWIFT декількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації.

25 січня рішення про продовження санкцій ухвалили посли ЄС. 

Нагадаємо, у грудні 2022 року Рада ЄС остаточно схвалила дев’ятий пакет санкцій проти Росії за війну проти України. 

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Наразі триває підготовка 10-го пакета, його найімовірніше схвалять до річниці повномасштабної війни.

Теми: ЄСРосія
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