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Совет ЕС продлил все экономические санкции против России до конца июля

"Европейская правда"Пятница, 27 января 2023, 14:53

Совет ЕС в пятницу принял решение продлить на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительные меры, направленные против отдельных секторов экономики России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Эти санкции впервые были введены в 2014 году в ответ на действия России, которые дестабилизировали ситуацию в Украине. Они были значительно расширены с февраля 2022 года в связи с неспровоцированной и неоправданной военной агрессией России против Украины.

Сейчас санкции состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Они также охватывают: запрет на импорт или транспортировку морским путем сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков, а также приостановление вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных средств массовой информации.

25 января решение о продлении санкций приняли послы ЕС.

Напомним, в декабре 2022 года Совет ЕС окончательно одобрил девятый пакет санкций против России за войну против Украины.

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Сейчас идет подготовка 10-го пакета, его скорее всего примут к годовщине полномасштабной войны.

Темы: ЕСРосcия
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