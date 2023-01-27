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Прикордонники прогнозують, що військові навчання в Білорусі продовжуватимуть ще не раз

Валентина РоманенкоП'ятниця, 27 січня 2023, 13:56
Прикордонники прогнозують, що військові навчання в Білорусі продовжуватимуть ще не раз
Андрій Демченко. фото - медіацентр "Україна - Укрінформ"

У Держприкордонслужбі України прогнозують, що спільні навчання Росії та Білорусі на полігонах РБ будуть багаторазово подовжуватися, щоб тримати Сили оборони в напрузі.

Джерело: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Треба розуміти, що подібні навчання для сухопутної компоненти тривають не один місяць і постійно продовжуються. І думаю, що після продовження нинішнього терміну буде продовження ще раз і ще раз. Фактично, Білорусь і Росія продовжують тримати цей напрямок для такої напруги.

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Зокрема для того, щоб Сили оборони України тримали на цьому напрямку необхідну кількість сил і засобів і не перекидали їх на більш напружені ділянки, де ведуться власне повномасштабні бойові дії".

Деталі: Водночас, за словами Демченка, створення ударного угруповання зараз не фіксується, хоча ворога не можна недооцінювати.

Поряд із безпосередньо лінією державного кордону Держприкордонслужба не відмічає переміщення техніки або особового складу підрозділів ні Білорусі, ні Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Підрозділи розвідки стежать за тим, що відбувається на території РБ, щоб розуміти, яка ситуація, і наскільки вона критична на даний момент.

Що передувало: Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомиі, що спільні навчання збройних сил РБ і РФ у Білорусі вкотре продовжено - щонайменше до 6 лютого.

Теми: БілорусьвійнаПрикордонна служба
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