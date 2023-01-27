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Пограничники прогнозируют, что военные учения в Беларуси будут продолжать еще не раз

Валентина РоманенкоПятница, 27 января 2023, 13:56
Пограничники прогнозируют, что военные учения в Беларуси будут продолжать еще не раз
Андрей Демченко. фото - медиацентр "Украина - Укринформ"

В Госпогранслужбе Украины прогнозируют, что совместные учения России и Беларуси на полигонах РБ будут многократно продлеваться, чтобы держать Силы обороны в напряжении.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Надо понимать, что подобные учения для сухопутной компоненты продолжаются не один месяц и постоянно продолжаются. И думаю, что после продления нынешнего срока будет продление еще раз и еще раз. Фактически, Беларусь и Россия продолжают держать это направление для такого напряжения.

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В частности для того, чтобы Силы обороны Украины держали на этом направлении необходимое количество сил и средств и не перебрасывали их на более напряженные участки, где ведутся собственно полномасштабные боевые действия".

Детали: В то же время, по словам Демченко, создание ударной группировки сейчас не фиксируется, хотя врага нельзя недооценивать.

Рядом с непосредственно линией государственной границы Госпогранслужба не отмечает перемещения техники или личного состава подразделений ни Беларуси, ни России.

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Подразделения разведки следят за тем, что происходит на территории РБ, чтобы понимать, какая ситуация, и насколько она критична на данный момент.

Что предшествовало: Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что совместные учения вооруженных сил РБ и РФ в Беларуси в очередной раз продлены - как минимум до 6 февраля.

Темы: БеларусьвойнаПограничная служба
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