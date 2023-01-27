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Пограничники прогнозируют, что военные учения в Беларуси будут продолжать еще не раз

Валентина РоманенкоПятница, 27 января 2023, 14:56
Андрей Демченко. фото - медиацентр "Украина - Укринформ"

В Госпогранслужбе Украины прогнозируют, что совместные учения России и Беларуси на полигонах РБ будут многократно продлеваться, чтобы держать Силы обороны в напряжении.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Надо понимать, что подобные учения для сухопутной компоненты продолжаются не один месяц и постоянно продолжаются. И думаю, что после продления нынешнего срока будет продление еще раз и еще раз. Фактически, Беларусь и Россия продолжают держать это направление для такого напряжения.

В частности для того, чтобы Силы обороны Украины держали на этом направлении необходимое количество сил и средств и не перебрасывали их на более напряженные участки, где ведутся собственно полномасштабные боевые действия".

Детали: В то же время, по словам Демченко, создание ударной группировки сейчас не фиксируется, хотя врага нельзя недооценивать.

Рядом с непосредственно линией государственной границы Госпогранслужба не отмечает перемещения техники или личного состава подразделений ни Беларуси, ни России.

Подразделения разведки следят за тем, что происходит на территории РБ, чтобы понимать, какая ситуация, и насколько она критична на данный момент.

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Что предшествовало: Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что совместные учения вооруженных сил РБ и РФ в Беларуси в очередной раз продлены - как минимум до 6 февраля.

Темы: БеларусьвойнаПограничная служба
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