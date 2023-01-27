Пропозиція Берліна щодо "гібридного" трибуналу для Путіна не знаходить підтримки в ЄС – ЗМІ

Міністр закордонних справ Анналена Бербок стикнулася з зустрічним вітром в ЄС щодо її пропозиції про притягнення керівництва Росії до відповідальності за злочин агресії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

На зустрічі міністрів юстиції ЄС у Стокгольмі в п'ятницю кілька міністрів висловилися за створення міжнародного трибуналу і пред'явлення звинувачень президенту Росії Владіміру Путіну. З іншого боку, Бербок нещодавно підтримала пропозицію щодо іншого підходу, визнавши, що Путіну не можна спочатку пред'являти звинувачення.

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Міжнародний кримінальний суд у Гаазі не має права розглядати злочин агресії проти України, скоєний політичним і військовим керівництвом Росії. Причина: Росія не визнає своєї відповідальності.

Саме тому в листопаді Єврокомісія представила дві альтернативи того, як можна було б притягнути Москву до відповідальності за агресію. З одного боку, це можливість створення міжнародного спеціального суду. Другим варіантом був спеціальний суд, заснований на національному законодавстві України та укомплектований міжнародними суддями - так званий гібридний суд.

У середині січня Бербок виступала в Гаазі за створення трибуналу на основі українського законодавства, другий варіант. Вона визнала, що не може звинуватити Путіна, прем'єр-міністра Михаїла Мішустіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова. Через їхній імунітет це, ймовірно, буде можливо лише після закінчення терміну їхніх повноважень.

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Міністр юстиції Бельгії Вінсент Ван Квікенборн закликав у п'ятницю притягнути до відповідальності "великих шишок". "Якщо ви не зможете вирішити питання імунітетів, я не думаю, що цей трибунал буде безглуздим, але я думаю, що він стане менш актуальним". Ван Квікенборн виступає за те, щоб діяти через Організацію Об'єднаних Націй. У Раді Безпеки ООН, звичайно, буде вето проти міжнародного спеціального трибуналу через Росію, але слід прагнути до більшості в Генеральній Асамблеї.

Міністр фінансів Латвії Інеса Лібіна-Егнєре заявила, що виступає від імені трьох країн Балтії, коли виступає за створення міжнародного трибуналу. Міністр Люксембургу Сем Тансон підкреслила, що її країна не хоче гібридного суду. У п'ятницю Барбок отримала публічну підтримку свого шляху лише від Франції.

Напередодні глава МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що Франція та Україна продовжують співпрацю зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

"Ми досліджуємо можливість створити доповнення до існуючих міжнародно-правових інституцій - "гібридний" трибунал. Для нас велика честь, що ми увійшли до ключової групи, яка сьогодні зібралася у Празі", - додала вона.

Як повідомлялося, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення, яким затвердила свої вимоги щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

Читайте детальніше про це у статті На крок ближче до Гааги: як Рада Європи готує трибунал для Путіна та Лукашенка