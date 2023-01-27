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Предложение по "гибридному" трибуналу для Путина не находит поддержки в ЕС – СМИ

"Европейская правда"Пятница, 27 января 2023, 14:40
Предложение по гибридному трибуналу для Путина не находит поддержки в ЕС – СМИ
Владимир Путин, фото Кремля

Министр иностранных дел Анналена Бербок столкнулась со встречным ветром в ЕС относительно ее предложения о привлечении руководства России к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

На встрече министров юстиции ЕС в Стокгольме в пятницу несколько министров высказались за создание международного трибунала и предъявления обвинений президенту России Владимиру Путину. С другой стороны, Бербок недавно поддержала предложение о другом подходе, признав, что Путину нельзя сначала предъявлять обвинения.

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Международный уголовный суд в Гааге не имеет права рассматривать преступление агрессии против Украины, совершенное политическим и военным руководством России. Причина: Россия не признает своей ответственности.

Именно поэтому в ноябре Еврокомиссия представила две альтернативы того, как можно было бы привлечь Москву к ответственности за агрессию. С одной стороны, это возможность создания международного специального суда. Вторым вариантом был специальный суд, основанный на национальном законодательстве Украины и укомплектованный международными судьями - так называемый гибридный суд.

В середине января Барбок выступала в Гааге за создание трибунала на основе украинского законодательства, второй вариант. Она признала, что не может обвинить Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Из-за их иммунитета это, вероятно, будет возможно только после окончания срока их полномочий.

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Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн призвал в пятницу привлечь к ответственности "больших шишек". "Если вы не сможете решить вопрос иммунитетов, я не думаю, что этот трибунал будет бессмысленным, но я думаю, что он станет менее актуальным". Ван Квикенборн выступает за то, чтобы действовать через Организацию Объединенных Наций. В Совете Безопасности ООН, конечно, будет вето против международного специального трибунала из-за России, но следует стремиться к большинству в Генеральной Ассамблее.

Министр финансов Латвии Инесса Либина-Эгнере заявила, что выступает от имени трех стран Балтии, когда выступает за создание международного трибунала. Министр Люксембурга Сэм Тансон подчеркнула, что ее страна не хочет гибридного суда. В пятницу Барбок получила публичную поддержку своего пути только от Франции.

Накануне глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Франция и Украина продолжают сотрудничество по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

"Мы исследуем возможность создать дополнение к существующим международно-правовым институтам - "гибридный" трибунал. Для нас большая честь, что мы вошли в ключевую группу, которая сегодня собралась в Праге", - добавила она.

Как сообщалось, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, которым утвердила свои требования по созданию специального трибунала по преступлению агрессии.

Темы: трибуналПутинЕСГермания
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