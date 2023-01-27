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Двоє цивільних підірвалися на боєприпасі під Ізюмом

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 27 січня 2023, 14:51
Двоє цивільних підірвалися на боєприпасі під Ізюмом
Фото: поліція Харківщини

Двоє чоловіків 26 січня підірвалися на ворожому боєприпасі в Ізюмському районі Харківщини. 

Джерело: пресслужба поліції Харківської області 

Деталі: Поліція повідомляє, що чоловіки поїхали шукати металолом. У лісосмузі поблизу села Велика Комишуваха вони знайшли невідомий вибуховий пристрій.

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Чоловіки взяли знахідку в руки. В цей час боєприпас здетонував. В результаті вибуху вони отримали тілесні ушкодження. Постраждалих доставили до місцевої лікарні.

Поліція закликала українців бути обережними та не наближатися до незнайомих предметів, а також пересуватися тільки асфальтованими доріжками. В разі виявлення невідомих предметів необхідно викликати службу ДСНС за номером "101" або подзвонити на лінію "102".

Теми: Харківська областьрозмінуванняжертвиполіція
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