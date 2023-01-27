Двоє цивільних підірвалися на боєприпасі під Ізюмом
П'ятниця, 27 січня 2023, 15:51
Двоє чоловіків 26 січня підірвалися на ворожому боєприпасі в Ізюмському районі Харківщини.
Джерело: пресслужба поліції Харківської області
Деталі: Поліція повідомляє, що чоловіки поїхали шукати металолом. У лісосмузі поблизу села Велика Комишуваха вони знайшли невідомий вибуховий пристрій.
Чоловіки взяли знахідку в руки. В цей час боєприпас здетонував. В результаті вибуху вони отримали тілесні ушкодження. Постраждалих доставили до місцевої лікарні.
Поліція закликала українців бути обережними та не наближатися до незнайомих предметів, а також пересуватися тільки асфальтованими доріжками. В разі виявлення невідомих предметів необхідно викликати службу ДСНС за номером "101" або подзвонити на лінію "102".
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