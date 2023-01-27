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Двое гражданских подорвались на боеприпасе под Изюмом

Татьяна ЛозовенкоПятница, 27 января 2023, 14:51
Двое гражданских подорвались на боеприпасе под Изюмом
Фото: полиция Харьковской области

Двое мужчин 26 января подорвались на вражеском боеприпасе в Изюмском районе Харьковщины. 

Источник: пресс-служба полиции Харьковской области 

Детали: Полиция сообщает, что мужчины поехали искать металлолом. В лесополосе вблизи села Большая Камышеваха они нашли неизвестное взрывное устройство.

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Мужчины взяли находку в руки. В это время боеприпас сдетонировал. В результате взрыва они получили телесные повреждения. Пострадавших доставили в местную больницу.

Полиция призвала украинцев быть осторожными и не приближаться к незнакомым предметам, а также передвигаться только по асфальтированным дорожкам. В случае обнаружения неизвестных предметов необходимо вызвать службу ГСЧС по номеру "101" или позвонить на линию "102".

Темы: Харьковская областьразминированиежертвыполиция
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