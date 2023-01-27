Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Україна стає Афганістаном": Орбан зробив низку скандальних заяв про російсько-українську війну

"Європейська правда"П'ятниця, 27 січня 2023, 16:10

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється в некеровану руїну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Орбан прийняв 15 журналістів у Будапешті, серед яких був відповідальний редактор American Conservative Род Дрегер, який виклав основні тези угорського прем’єра. Ми наводимо його переказ з окремими цитатами далі. 

Згідно з Дрегером, на зустрічі Орбан сказав, що, на його думку, Захід повинен зрозуміти, що Путін не може дозволити собі програти війну і не програє, тому що наступного року в Росії будуть вибори, і він не може піти на них як президент, який програв війну.

Крім того, за його словами, Росія не може допустити присутності НАТО в Україні. Орбан сказав, що, на його думку, давно минув той час, коли Росія могла б завоювати Україну та встановити у країні проросійський уряд. 

"Якби Росія здобула швидку перемогу, це було б можливо, але зараз це безнадійно". - зазначив угорський прем’єр.

Тому, за словами Орбана, мета Росії - перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз". За його словами, росіяни вже досягли успіху в цьому, оскільки тепер Україна, як Афганістан, є "нічийною землею".

ВІДЕО ДНЯ

За словами Орбана, на Заході не розуміють, що у війні в Україні час грає на користь Росії, оскільки та є величезною країною і може мобілізувати величезну армію. Україна, заявив Орбан, не може цього зробити.

Угорський прем'єр також зазначив, що не можна виключати пряму участь військ НАТО у війні. Орбан вважає, що якщо майбутній весняний наступ росіян буде успішним, то країни-члени НАТО повинні будуть розглянути відправку військ в Україну. 

"Сьогодні це звучить божевільно, але якщо ви подивитеся на тенденцію того, як ми сюди потрапили, сьогодні цього не можна виключати…Захід перебуває у стані війни з Росією. Така реальність. Щодня ми проникаємо все глибше і глибше", - сказав він.

Орбан вважає, що Захід тільки вдає, нібито не перебуває в стані війни з Росією, але, посилаючи все більше і більше зброї і наближаючись до реального військового втручання, західні лідери грають у надзвичайно небезпечну гру із самими собою, Росією та західною громадською думкою, вважає угорський прем’єр.

Сам Орбан виступає проти прямої участі західних військ у війні, оскільки "ніхто не вийде з цієї війни переможцем".

На питання про те, чи може Путін застосувати ядерну зброю, Орбан відповів, що не виключає такої можливості. Він уточнив, що говорив про тактичну ядерну зброю на полі бою, а не про грибоподібні хмари над Варшавою та Берліном.

Він також сказав, що якщо українці перетнуть російський кордон із західною зброєю, "майбутнє буде настільки яскравим, що Заходу доведеться одягнути сонцезахисні окуляри".

Хоча Україна досягає успіхів у війні, Орбан не вважає, що це збережеться у довгостроковій перспективі. Він вказує на виробничі потужності росіян і переконує, що у війнах росіяни традиційно слабші на початку, але пізніше їх "неможливо зупинити".

Раніше Орбан заявив, що Угорщина накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються ядерної енергетики.

Читайте також: Здолати вічного Орбана: хто допоможе вийти з кризи у відносинах України та Угорщини.

Теми: Угорщинавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Королевська з чоловіком написали заяви на складання мандатів нардепів – джерела

Заборона на виїзд стосується і чиновників, які непридатні до військової служби

фото, відеоУ Міноборони Ірану заявили, нібито атака безпілотників на завод була "невдалою"

Російські війська замінюють "вагнерівців", щоб посилити наступ на Бахмут – ISW

Новообраний президент Чехії планує відвідати Україну – ЗМІ

Топ-посадовець НАТО заявив, що Альянс готовий до прямої конфронтації з Росією

Усі новини...
Угорщина
Угорщина накладе вето на санкції ЄС проти російської ядерної енергетики – Орбан
Сійярто: "атаки на угорську меншину" здатні ускладнити подальшу підтримку України
Угорщина відмовилась від блокування 500 млн євро військової допомоги ЄС для України – ЗМІ
Останні новини
12:16
Adani запевняє, що ціна продажу їхніх акцій не зміниться
11:59
Шольц знову виступив проти надання Україні винищувачів: застеріг від "підвищення ставок"
11:46
Королевська з чоловіком написали заяви на складання мандатів нардепів – джерела
11:34
В Афганістані заборонили жінкам здавати вступні іспити до вишів
11:19
Нідерландські мікросхеми потрапляють до Росії в обхід санкцій – розслідування
11:07
Заборона на виїзд стосується і чиновників, які непридатні до військової служби
11:02
Один з блоків ТЕС виведено в ремонт, усі області отримали зменшені ліміти
10:58
Гайдай про Луганщину: Росіян багато, вони завалюють наші позиції тілами
10:56
На Евересті вперше знайшли манула або кота Палласа: що це за хижак
10:41
УЗ на 25% скоротила витрати, закупивши напряму газ для своїх промпідприємств
Усі новини...