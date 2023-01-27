"Украина становится Афганистаном": Орбан сделал ряд скандальных заявлений о российско-украинской войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с журналистами в Будапеште изложил свою позицию относительно текущей ситуации российско-украинской войны, из которой следует, что он не верит в победу Украины и считает, что она постепенно превращается в неуправляемую руину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Орбан принял 15 журналистов в Будапеште, среди которых был ответственный редактор American Conservative Род Дрегер, который изложил основные тезисы венгерского премьера. Мы приводим его пересказ с отдельными цитатами далее.

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Согласно Дрегеру, на встрече Орбан сказал, что, по его мнению, Запад должен понять, что Путин не может позволить себе проиграть войну и не проиграет, потому что в следующем году в России будут выборы, и он не может пойти на них как президент, который проиграл войну.

Кроме того, по его словам, Россия не может допустить присутствия НАТО в Украине. Орбан сказал, что, по его мнению, давно прошло то время, когда Россия могла бы завоевать Украину и установить в стране пророссийское правительство.

"Если бы Россия одержала быструю победу, это было бы возможно, но сейчас это безнадежно". - отметил венгерский премьер.

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Поэтому, по словам Орбана, цель России - превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе". По его словам, россияне уже преуспели в этом, поскольку теперь Украина, как Афганистан, является "ничейной землей".

По словам Орбана, на Западе не понимают, что в войне в Украине время играет в пользу России, поскольку та является огромной страной и может мобилизовать огромную армию. Украина, заявил Орбан, не может этого сделать.

Венгерский премьер также отметил, что нельзя исключать прямое участие войск НАТО в войне. Орбан считает, что если предстоящее весеннее наступление россиян будет успешным, то страны-члены НАТО должны будут рассмотреть отправку войск в Украину.

"Сегодня это звучит безумно, но если вы посмотрите на тенденцию того, как мы сюда попали, сегодня этого нельзя исключать... Запад находится в состоянии войны с Россией. Такова реальность. Каждый день мы проникаем все глубже и глубже", - сказал он.

Орбан считает, что Запад только делает вид, будто бы не находится в состоянии войны с Россией, но, посылая все больше и больше оружия и приближаясь к реальному военному вмешательству, западные лидеры играют в чрезвычайно опасную игру с самими собой, Россией и западным общественным мнением, считает венгерский премьер.

Сам Орбан выступает против прямого участия западных войск в войне, поскольку "никто не выйдет из этой войны победителем".

На вопрос о том, может ли Путин применить ядерное оружие, Орбан ответил, что не исключает такой возможности. Он уточнил, что говорил о тактическом ядерном оружии на поле боя, а не о грибовидных облаках над Варшавой и Берлином.

Он также сказал, что если украинцы пересекут российскую границу с западным оружием, "будущее будет настолько ярким, что Западу придется надеть солнцезащитные очки".

Хотя Украина достигает успехов в войне, Орбан не считает, что это сохранится в долгосрочной перспективе. Он указывает на производственные мощности россиян и убеждает, что в войнах россияне традиционно слабее в начале, но позже их "невозможно остановить".

Ранее Орбан заявил, что Венгрия наложит вето на любые санкции Европейского Союза против России, касающиеся ядерной энергетики.

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