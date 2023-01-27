Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Школи Києва, які мають укриття, розпочнуть навчання 30 січня – КМВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 27 січня 2023, 15:21
Школи Києва, які мають укриття, розпочнуть навчання 30 січня – КМВА
Фото: Getty Images

Навчання у 97% школах Києва, які мають укриття, розпочнеться 30 січня, під час зимових канікул влада перевірила готовність навчальних закладів до початку занять.

Джерело: пресслужба КМВА

Дослівно: "97% столичних шкіл, які мають укриття, відновлять навчання у змішаному форматі – як онлайн, так і офлайн. У класи мають прийти близько 117 тисяч школярів".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що влада провела додаткові роботи з упорядкування укриттів, де можуть сховатись понад 189 тисяч осіб. Це на на 42 тисячі більше, ніж на початку навчального року.

Влада твердить, що після перевірки й школи, які було пошкоджено під час повітряних атак, зможуть приймати учнів. В них підключене опалення, персонал проінструктовано на випадок нових небезпек.

Крім того, проведено роботи, які мають забезпечити якісне і безперебійне підключення до інтернету.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київосвітавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

Усі новини...
Київ
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: