Школи Києва, які мають укриття, розпочнуть навчання 30 січня – КМВА

Навчання у 97% школах Києва, які мають укриття, розпочнеться 30 січня, під час зимових канікул влада перевірила готовність навчальних закладів до початку занять.

Джерело: пресслужба КМВА

Дослівно: "97% столичних шкіл, які мають укриття, відновлять навчання у змішаному форматі – як онлайн, так і офлайн. У класи мають прийти близько 117 тисяч школярів".

Деталі: Повідомляється, що влада провела додаткові роботи з упорядкування укриттів, де можуть сховатись понад 189 тисяч осіб. Це на на 42 тисячі більше, ніж на початку навчального року.

Влада твердить, що після перевірки й школи, які було пошкоджено під час повітряних атак, зможуть приймати учнів. В них підключене опалення, персонал проінструктовано на випадок нових небезпек.

Крім того, проведено роботи, які мають забезпечити якісне і безперебійне підключення до інтернету.