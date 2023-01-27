Школы Киева, которые имеют укрытия, начнут обучение 30 января - КГВА

Обучение в 97% школах Киева, которые имеют укрытие, начнется 30 января, во время зимних каникул власти проверили готовность учебных заведений к началу занятий.

Источник: пресс-служба КГВА

Дословно: "97% столичных школ, которые имеют укрытия, возобновят обучение в смешанном формате - как онлайн, так и офлайн. В классы должны прийти около 117 тысяч школьников".

Детали: Сообщается, что власти провели дополнительные работы по благоустройству укрытий, где могут укрыться более 189 тысяч человек. Это на 42 тысячи больше, чем в начале учебного года.

Власти утверждают, что после проверки и школы, которые были повреждены во время воздушных атак, смогут принимать учеников. В них подключено отопление, персонал проинструктирован на случай новых опасностей.

Кроме того, проведены работы, которые должны обеспечить качественное и бесперебойное подключение к интернету.