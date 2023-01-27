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Бундесвер почав поповнювати запаси зброї, переданої Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 27 січня 2023, 15:25

Бундесвер починає закуповувати заміну військової техніки, яка була поставлена в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Zeit.

З конфіденційного списку з 49 окремих позицій, який є в розпорядженні інформаційного агентства Reuters, випливає, що планується закупити 14 нових гаубиць Panzerhaubitzen 2000.

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Список також включає 50 захищених транспортних засобів Dingo і 22 мільйони набоїв для ручної зброї, а також менші позиції, такі як 28 000 бойових шоломів.

Крім того, зазначається, що вже є домовленість про фінансування лише частини необхідних замовлень.

З коаліційних кіл кажуть, що фінансування всієї зброї все ще може бути значною проблемою для коаліції.

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14 основних бойових танків Leopard 2A6 і дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини, які тепер мають відправитися в Україну, також відіграють у цьому певну роль. У той час як федеральний уряд лише заявляє про амортизаційну вартість при передачі, яка зменшується з віком машин, він повинен платити набагато вищу ціну промисловості за нові закупівлі.

Військові експерти попереджають, що спеціальної кредитної лінії у 100 мільярдів євро буде недостатньо для комплексного та сучасного оснащення Бундесверу. Парламентська уповноважена у справах збройних сил Єва Хьогль нещодавно навіть говорила про фінансову потребу в 300 мільярдів євро.

Канцлер Олаф Шольц пообіцяв, що уряд у майбутньому витрачатиме на оборону 2% від ВВП і таким чином виконуватиме взяті на себе країнами НАТО зобов'язання. Однак, оскільки німецька економіка знову зростає, це означає подальше значне збільшення оборонного бюджету. Новий міністр оборони Борис Пісторіус оголосив, що хоче швидко закрити прогалини в озброєнні Бундесверу.

Як відомо, у середу 25 січня уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це. 

Теми: НімеччиназброяУкраїна
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