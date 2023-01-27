Бундесвер начал пополнять запасы оружия, переданного Украине

Бундесвер начинает закупать замену военной техники, которая была поставлена в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Zeit.

Из конфиденциального списка из 49 отдельных позиций, который есть в распоряжении информационного агентства Reuters, следует, что планируется закупить 14 новых гаубиц Panzerhaubitzen 2000.

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Список также включает 50 защищенных транспортных средств Dingo и 22 миллиона патронов для ручного оружия, а также меньшие позиции, такие как 28 000 боевых шлемов.

Кроме того, отмечается, что уже есть договоренность о финансировании лишь части необходимых заказов.

Из коалиционных кругов говорят, что финансирование всего оружия все еще может быть значительной проблемой для коалиции.

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14 основных боевых танков Leopard 2A6 и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины, которые теперь должны отправиться в Украину, также играют в этом определенную роль. В то время как федеральное правительство лишь заявляет об амортизационной стоимости при передаче, которая уменьшается с возрастом машин, оно должно платить гораздо более высокую цену промышленности за новые закупки.

Военные эксперты предупреждают, что специальной кредитной линии в 100 миллиардов евро будет недостаточно для комплексного и современного оснащения Бундесвера. Парламентская уполномоченная по делам вооруженных сил Ева Хёгль недавно даже говорила о финансовой потребности в 300 миллиардов евро.

Канцлер Олаф Шольц пообещал, что правительство в будущем будет тратить на оборону 2% от ВВП и таким образом выполнять взятые на себя странами НАТО обязательства. Однако, поскольку немецкая экономика снова растет, это означает дальнейшее значительное увеличение оборонного бюджета. Новый министр обороны Борис Писториус объявил, что хочет быстро закрыть пробелы в вооружении Бундесвера.

Как известно, в среду 25 января правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard-2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.