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У ЗСУ формують перші у світі ударні роти безпілотників – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 27 січня 2023, 15:38

В Україні формують перші у світі ударні роти безпілотників в рамках проєкту "Армія дронів".

Джерело: Генштаб 

Деталі: Створення ударних рот безпілотників ухвалив під час засідання Ставки головнокомандувача Валерій Залужний. Спільно з Міноборони, Генштабом та Держспецзв'язку, в рамках проєкту "Армія дронів", створено координаційний штаб для повноцінної реалізації проєкту.

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Генштаб повідомляє, що це необхідно для втілення низки ключових реформ та масштабування виробництвоа безпілотників для Сил оборони.

Дослівно: "Вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках". 

Теми: безпілотникиавіатехнології
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